Américo Gonza asegura que no se comunica con Vladimir Cerrón en la clandestinidad: "Es armani"

En conversación con Exitosa el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, descartó ser el nexo entre el Ejecutivo y el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, tras revelaciones del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Para el perulibrista las acusaciones son un "armani" , justificando que esta denuncia es una más de las falsas acusaciones que recibió durante su labor parlamentaria.

"Mire esto es un 'armani' más contra mi persona. A mi ya no me sorprende porque no es la primera vez que me sindican de hechos similares", dijo.