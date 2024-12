Walter Ayala: "Si las elecciones fueran mañana, Pedro Castillo sería nuevamente presidente"

08/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exministro de Defensa, Walter Ayala, aseguró que si las elecciones fueran mañana, "Pedro Castillo sería nuevamente presidente".

Walter Ayala arremete contra Dina Boluarte

En conversación con Jorge Valdez en el programa 'Exitosa Te Escucha', el extitular del Ministerio de Defensa (Mindef) indicó que el exmandatario "ha trascendido en la historia" con su intento de golpe de Estado.

"Lo que yo sí tengo algo claro es que el presidente Pedro Castillo, con esa decisión, ha trascendido en la historia. Si las elecciones fueran mañana, Pedro Castillo sería nuevamente presidente, ¿Y eso quien lo dice? Lo dice el pueblo, lo dicen las encuestas", declaró.

Asimismo, Walter Ayala comparó la aprobación de Dina Boluarte con la de Pedro Castillo y criticó al Congreso por no tomar acciones contra la jefa de Estado, a pesar de tener diversas denuncias por el caso Rolex, su intervención quirúrgica, las muertes durante las protestas, entre otros.

"Por otro lado, vemos que la señora Boluarte tiene un 3% de aceptación Y el Parlamento un 4%, prácticamente han fracasado en el gobierno. A pesar que Dina Boluarte tiene diversas denuncias por corrupción como el tema Qali Warma, los Rolex, con 'Los Waykis en la Sombra', con los 80 muertos y con su operación de la nariz sin avisar (...) Y el Congreso ni se despeina", agregó.

Walter Ayala critica al Congreso por no vacar a Dina Boluarte

En esa misma línea, el exministro de Defensa arremetió contra los parlamentarios y afirmó que mantendrán a Dina Boluarte como presidente porque "quieren durar hasta el año 2026".

"¿Y dónde están estos señores exalmirantes de la Marina? El señor Cueto y el señor Montoya, que a cada rato pedían vacancia, ahora están callados. Por eso yo digo que este Congreso son una tira de sinvergüenza que deben de irse y mantienen a la señora (Dina Boluarte) porque quieren durar hasta el año 2026", mencionó.

Por otro lado, Ayala manifestó que no puede negar que hubo corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, no obstante, dejó en claro que de esto no significa que el expresidente haya formado parte de tales actos.

"Yo no puedo negar que ha habido corrupción. Que ha habido corrupción, ha habido, lamentablemente, Así como hay buenos y malos policías, fiscales, periodistas, igual era el Gobierno. De que hubo corrupción, seguro que hubo", mencionó en un inicio.

De esta manera, el exministro de Defensa, Walter Ayala, se mostró confiado en que Pedro Castillo ganaría nuevamente las elecciones presidenciales.