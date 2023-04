Cecilia García: Fuerza Popular quiere cambiar la Constitución para elevar el número de congresistas

09/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

La conductora de Exitosa, Cecilia García, criticó el proyecto de ley 04637/2022-CR de reforma constitucional, presentado por el congresista Víctor Flores (Fuerza Popular). Esta iniciativa legislativa busca incrementar el número de congresistas con base a la población electoral y establecer la "reelección inmediata" de los legisladores.

"Los congresistas son sinvergüenzas porque no solo quieren hacer su policlínico, sino que ahora presentan un proyecto de ley que solicita un cambio constitucional. ¿Pero acaso los fujimoristas no defendían la Constitución a morir? Ahora piden una reforma porque dicen que 130 congresistas no son suficientes", cuestionó en una nueva edición de En defensa de la verdad.

Fuerza Popular quiere cambiar la Constitución para elevar el número de congresistas

Fuerza Popular pide una reforma constitucional

El proyecto de ley se encuentra ahora en la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por Hernando Guerra García (Fuerza Popular). El texto asegura que ambas iniciativas tienen "la finalidad de garantizar a la población, el derecho constitucional a elegir libremente a sus representantes y una adecuada representación".

La iniciativa legislativa propone que el número de congresistas se establezca con base a la población electoral, y se determine que "exista un representante por cada 110 000 electores".

"¿Ustedes se han dado cuenta que a ellos les encanta llegar al Congreso? Es que ahí tienen todo. El poder real está en el Congreso de la República porque su no me gusta la ley, simplemente la cambio", criticó Cecilia García.

Además de Víctor Flores, esta iniciativa es respaldada por los parlamentarios David Jiménez, Mery Infantes, Hernando Guerra García, María Zeta y Arturo Alegría.

Población rechazó estas iniciativas en el 2018

En el último referéndum del 2018, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, la población rechazó la reelección de los parlamentarios y la instalación del sistema bicameral, el cual supone un aumento de número de congresistas.

Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, con más del 95% de los votos escrutados, los resultados fueron los siguientes: Un 85% se declaró a favor de la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. En tanto, el 90% dijo no a la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República.