Cevallos sobre renuncia de ministra de Salud: "Es la búsqueda desesperada de Boluarte de no chocar con el Congreso"

En entrevista con Exitosa, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, sostuvo que la renuncia de la ministra de Salud es la "búsqueda desesperada" de la presidenta de la República por mantenerse en consenso con el Congreso.

En díalogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el exfuncionario público cuestionó la salida de Rosa Gutiérrez al considerar que tendría tintes políticos y no "una decisión pensando en el sector".

"Me parece que es la búsqueda desesperada de Dina Boluarte de no chocar con el Congreso y buscar algún mínimo nivel de consenso. Lo cual me parece mal", declaró para nuestro medio.