Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología demandan mejorar el sistema de comunicación por fenómenos climatológicos

El parlamentario Edward Málaga Trillo, señaló que no hubo una difusión en tiempo real de la llegada del ciclón Yaku como ocurre en otros países, en el sentido que que cuando se acerca un huracán o un ciclón existen canales de televisión de señal abierta y radios en constante evaluación de parámetros, de la velocidad de los vientos, la humedad y la lluvia.

"Aquí parece que las autoridades no estaban bien informadas porque el hecho que se haya dispuesto el cierre de los colegios sin tener la evidencia clara de que vamos a tener un desastre de ese tipo en Lima (...) Que no puedan funcionar muchos colegios me hace pensar que la comunicación del Senamhi y los asesores en el caso de políticas públicas no es eficiente. Hay que reforzar", expresó el congresista.