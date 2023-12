Congresista Aragón sobre foto 'trucada' de visita a Cusco: Saqué un comunicado, ¿qué más podría hacer?

El congresista de Acción Popular, Luis Ángel Aragón, emitió un comunicado en el que culpó a personal de su despacho por la publicación de la foto 'trucada' donde supuestamente dejaba constancia de su asistencia a un evento en Cusco, durante la semana de representación del Congreso de la República.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el mencionado legislador señaló que la emisión de dicho documento era lo "único que podía hacer al respecto".

Además, reafirmó que sí se encuentra en la 'Ciudad Imperial' y aseguró que tiene las pruebas de su estadía desde el pasado lunes 18 de diciembre, en el marco de la actual semana de presentación.

Del mismo modo, el legislador de Acción Popular insistió en que el desconocía la publicación de dicha fotografía 'trucada', por lo que el responsable de la misma ya habría recibido el llamado de atención de turno.

No obstante, el congresista Luis Ángel Aragón recaclcó que si bien editar dicha imagen fue "un error graso", este no habría sido hecho con "mala fe".

"No fue lo correcto. No fui consultado al respecto, pero ya hicimos los correctivos del caso, la llamada de atención severa al asistente. Entiendo que no lo hizo de mala fe, pero fue un error graso, lo reconocemos. No debió hacer eso", indicó.