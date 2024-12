Congresista Montoya defiende al ministro Quero luego de sus declaraciones acerca de fallecidos en protesta

Jorge Montoya, congresista de la República, se pronunció respecto a la polémica en la que está envuelto el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, quien mencionó que "los derechos humanos son para las personas, no para las ratas" al ser consultado por los ciudadanos fallecidos en las protestas de los años 2022 y 2023.

El parlamentario defendió al ministro Quero y argumentó que la situación era un malentendido. En tal sentido, comentó que las autoridades políticas reciben muchas preguntas a la vez, por lo que a veces resulta complicado identificar a qué periodista uno le está contestando. Sin embargo, en el video compartido por La República no se escucha otra pregunta ni se observa a otros periodistas.

"Desde mi posición, yo he visto las declaraciones y me parece que ha habido una confusión en la respuesta. Es como cuando me entrevistan acá (en el Congreso), y me están preguntando una cosa por la derecha y otra por la izquierda. Si la cámara está enfocada hacia un lado, se piensa que doy la respuesta a la misma persona. Parece un error, creo yo que es un error", declaró en Canal N.