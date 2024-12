"Son expresiones de odio": Flavio Cruz cuestiona declaraciones del ministro Morgan Quero

En declaraciones para Exitosa, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, cuestionó las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, y las calificó como "expresiones de odio".

El congresista de la República indicó que las palabras de Morgan Quero evidencian su incapacidad para liderar el Ministerio de Educación y lamentó que este sea el nivel de las personas del gobierno de Dina Boluarte.

Asimismo, Flavio Cruz se mostró a favor de censurar al ministro de Educación y manifestó que las declaraciones de Quero demuestran un "nivel de intolerancia" que no se puede admitir.

"Yo no soy profesor y no me voy a rebajar y no voy a ir a ese nivel. Yo le podría responder de manera más contundente, pero es suficiente con expresar mi censura pública. Acá las interpelaciones no funcionan (...) Que todo el mundo andino y amazónico se den cuenta de cuánto nos odian. Es un nivel de intolerancia que no se puede admitir en un país civilizado", agregó.