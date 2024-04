Congreso: Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes tras llamar "brutos" e "ineptos" a sus colegas

La Comisión de Ética sancionó, por mayoría, con amonestaciones escritas públicas y multas que corresponden a un descuento de 60 días de sus remuneraciones, a la congresista Susel Paredes, tras llamar "brutos" e "ineptos" a los integrantes de la Comisión Permanente que aprobaron una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El informe final que recomienda sancionar a la legisladora de Cambio Democrático - Juntos por el Perú (CD-JP) recibió 6 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. La denuncia fue realizada por Juan Carlos Lizarzaburu, de Fuerza Popular (FP), quien previamente fue sancionado por emitir comentarios sexistas, ello tras una acusación por parte de Paredes Piqué.

Cabe indicar que, la congresista Ruth Luque planteó dos cuestiones previas en defensa de su copartidaria. La primera, que buscaba que solo se le amoneste públicamente, fue desestimada por mayoría (5 votos a favor, 6 votos en contra y cero abstenciones).

La segunda cuestión previa proponía amonestación escrita pública y multa de cinco días de descuento de su remuneración, pero igualmente fue rechazada con el voto dirimente del presidente de la comisión, Diego Bazán.

También se sancionó, por mayoría, con amonestación escrita pública y multas que corresponden a un descuento de 60 días de su remuneración, al congresista David Jiménez (FP) y por haber vulnerado diversos artículos del Código de Ética Parlamentaria.

En entrevista a Exitosa, la legisladora Susel Paredes llamó "brutos" e "idiotas" a sus colegas que pretenden destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ello luego que la Comisión Permanente aprobara el informe final en contra de los jueces.

A detalle, la parlamentaria alegó que el sector congresal que pretende remover a los integrantes de la JNJ no entiende que su postura efectuará la paralización del ente, que está justamente en proceso de evaluación y ratificación de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

"Mira qué brutos e idiotas son los (congresistas) que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica. (Si es que destituyen a miembros de la Junta Nacional de Justicia), lo que pasará es que no podrán sesionar porque no habrá quórum. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen ONPE, Reniec y JNE", declaró a nuestro medio.