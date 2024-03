Susel Paredes tras llamar 'brutos' a congresistas: "Quieren sancionarme por decir lo que piensan millones de peruanos"

15/03/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista a Exitosa, la congresista Susel Paredes señaló que pretenden sancionarla por decir "lo que millones de peruanos piensan", ello en referencia a la vez que llamó "brutos" e "idiotas" a los integrantes de la Comisión Permanente luego que aprobaran el informe final que recomendaba la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

¡Fuerte y claro

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la legisladora de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú (CD - JP) mencionó que ya se disculpó con sus colegas a raíz de los adjetivos que pronunció. No obstante, reafirmó que la postura de estos acerca del futuro de la JNJ era equivocada.

"Es un adjetivo que nunca lo debí decir, no lo voy a repetir ahora, porque mis colegas no estaban no se estaban conduciendo correctamente respecto al tema de la JNJ. (...) Por decir lo que millones de peruanos piensan, me quieren sancionar", dijo a nuestro medio.

Sobre lo dicho por Barbarán

Del mismo modo, aseguró que las últimas acusaciones de Rosangella Barbarán contra su persona por presuntamente catalogar a los legisladores como varones con el miembro masculino pequeño "son totalmente falsas".

Según explicó, al momento de votar contra Juan Carlos Lizarzaburu por emitir comentarios sexistas contra Patricia Juárez, hizo una analogía respecto a lo vulgar que fueron los comentarios del citado, al punto de que si se comentara acerca del tamaño viril de los parlamentarios también merecería una sanción.

Justamente, Paredes Piqué aseguró que la denuncia de Lizarzaburu por su exabrupto contra la Comisión Permanente en entrevista a Exitosa responde únicamente a una venganza personal del mismo, ya que ella lo imputó por sus comentarios machistas durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

Como punto final, la legisladora de CD - JP reafirmó su deseo de seguir laborando en Palacio Legislativo, pese a los ataques que estaría recibiendo por sectores congresales. "Yo no quiero renunciar, quiero salir peleando ahí adentro no por el sueldo ni nada, sino porque he sido elegida para eso", sostuvo.

