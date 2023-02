Alberto Otárola: "Las autoridades locales y regionales cuentan con el Ejecutivo"

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola Peñaranda, se pronunció acerca de la actuación del Poder Ejecutivo con el plan Punche Regional en su visita a Lambayeque.

En ese sentido, anunció que invertirán alrededor de 5700 millones de soles en la mejora de diversos sectores importantes para la región.

"Lanzamos con Punche Regional en Lambayeque junto con la presidenta Dina Boluarte. Haremos seguimiento y brindaremos asistencia para que se ejecuten, mediante la Auditoria Reconstrucción con Cambios, de manera eficiente los S/5700 millones en inversiones en educación, saneamiento, agua potable, salud y transportes".

De acuerdo a ello, Otárola Peñaranda aseguró que el Gobierno de Dina Boluarte busca de trabajar de la mano con las autoridades regionales y locales para el progreso del país y, fundamentalmente para salir del conflicto que atraviesa desde hace unos meses.

"Las autoridades regionales y locales cuentan con el Ejecutivo. Tenemos una plataforma de diálogo que lidera la presidenta Boluarte para atender sus necesidades. Reactivando la economía local y creando puestos de trabajo sacaremos adelante a los más afectados por la crisis".

No puede liberar a Castillo

La jefa de Estado, Dina Boluarte, aseguró para los medios de comunicación que le es imposible llevar a cabo la realización de una Asamblea Constituyente.

Además, criticó a aquello que solicitan la excarcelación del exmandatario, Pedro Castillo Terrores del penal de Barbadillo, al asegurar que ella no tiene la potestad para perpetrar dicha figura.

"Están pidiendo que se cierre el Congreso. Yo no puedo cerrarlo. Piden que haya Asamblea Constituyente, y no pudo hacer una Asamblea Constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo y yo no puedo liberarlo".

Por otra parte, Boluarte Zegarra mencionó a la prensa que el Gobierno ya ha remitido dos propuestas para desarrollar el adelanto de los comicios generales durante el año y exhortó que se debata en el Poder Legislativo para hallar una solución a la crisis social y política del país cuanto antes.

"Piden adelanto de elecciones y nosotros hemos propuesto hasta en dos oportunidades iniciativas legislativas para que debatan ese tema. Piden mi renuncia, yo les pregunto a este grupo violentista y a algunos líderes, ¿Qué ganan con mi renuncia? no se gana nada, y no es mi alternativa renunciar".