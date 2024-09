'Culebra': Santiváñez renunció como jefe de Gabinete del Mininter por "miedo" a difusión de su defensa de presuntos policías corruptos

El capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', informo que Juan José Santiváñez dejó el cargo de jefe de Gabinete del Mininter ante la difusión periodística de la defensa que ejercía de policías acusados de corrupción.

Durante su intervención en la Comisión de Fiscalización, 'Culebra' relató que el ministro del Interior estaba enojado con el periodista Marco Sifuentes por la difusión de un reportaje en su contra y manifestó que este le pidió que contactara al coronel PNP Harvey Colchado para que lo ayudara con el tema mediático.

"Un 17 de mayo, me manda ese audio en la mañana (...) Me dice que ya se tiene conocimiento público lo que dice. Entonces yo le digo que no entiendo. Le devuelvo la llamada y habla con improperios contra el señor (Marco Sifuentes) Me dice: 'Es que él me está faltando el respeto y no lo voy a permitir'. ¿Pero qué quieres haga si yo soy un capitán de la Policía?, le respondo y me dice: 'Dile al doctor pues'. Refiriéndose al señor Colchado porque pretendía o asumía de que Colchado tiene manejo de los medios de comunicación. Yo ni sabía quién era el señor Marco Sifuentes", narró.