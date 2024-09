Daniel Salaverry exige investigación por muerte de Hitler Saavedra: "Nadie muere de un soroche"

En comunicación con Exitosa, Daniel Salaverry, militante del partido Somos Perú, exigió que las autoridades investiguen a profundidad las causas del fallecimiento del congresista Hitler Saavedra. Asimismo, señaló que el mal de altura no es un peligro mortal.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el expresidente del Congreso de la República lamentó el repentino fallecimiento del congresista Saavedra, a quien calificó como "un gran ser humano". Asimismo, reconoció su gran labor como médico durante la pandemia.

"Un gran ser humano, me enteré de la enorme labor que tuvo en pandemia como médico. Atendió y salvo la vida de muchísimos pobladores de Iquitos y otras localidades de Loreto. Realmente estoy muy triste, quienes lo conocimos sabemos de su calidad como ser humano y nos hemos sorprendidos de su repentina partida.", agregó.

Asimismo, Salaverry aseveró que se debe profundizar en las causas de la muerte del congresista Saavedra, puesto que nadie en este país se muere por un soroche.

En esa misma línea, al ser consultado por el reciente fallecimiento del expresidente, Alberto Fujimori, el militante de Somos Perú se refirió al exgobernante como 'un personaje controversial'. A su vez, el exparlamentario sostuvo que el primer quinquenio de Fujimori fue un periodo más que aceptable.

"Soy uno de los pocos congresistas pertenecientes a la bancada de Fuerza Popular que no conocían a Fujimori. El expresidente fue un personaje controversial, yo me quedaría con la imagen que mostró el presidente los primeros cinco años. Me quedo con el presidente que derrotó el terrorismo y el que creó las instituciones que ahora nos acompañan. El segundo quinquenio sí fue terrible, hubo múltiples hechos de corrupción, hubieron hechos que jamás se deberían repetir", sostuvo.