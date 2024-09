Alberto Fujimori: PPK asegura que conoció de la muerte del expresidente antes del anuncio oficial

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), aseguró que conoció la muerte de Alberto Fujimori antes de realice el anuncio oficial.

En entrevista con Panamericana, el exmandatario narró que una persona lo llamó el pasado miércoles al mediodía para contarle sobre el deceso de Fujimori. No obstante, PPK dijo que prefirió guardar silencio hasta que la información fuera comunicada por la familia.

"Alguien me llamó el miércoles al mediodía y me dijo que se ha muerto. Eso no era noticia todavía. Sí, (era una llamada fiable). Yo no dije nada para no ir a dar mis condolencias y de repente no había pasado nada. Entonces esperé a verificar", declaró.