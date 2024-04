Darwin Espinoza minimiza inicio de diligencias preliminares en su contra: "No tengo temor a nada"

El congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, minimizó las diligencias preliminares que inició la Fiscalía de la Nación en su contra por la presunta comisión del delito de peculado de uso.

En declaraciones para la prensa, el parlamentario aseguró que se pondrá a disposición del Ministerio Público para esclarecer las acusaciones en su contra y negó que haya cometido algún hecho "irregular".

"Estoy yendo hacia mi despacho para ver si ha llegado una notificación dándome cuenta de la apertura de la investigación, si es así, estaré en las próximas horas apersonándome al Ministerio Público para ponerme a disposición (...) ¿Alguna vez me han visto con temor? No tengo temor a nada, no he hecho nada irregular. A mi no me van a encontrar haciendo nada malo. Que se investigue y se esclarezca", declaró.