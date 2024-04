Darwin Espinoza tras aprobarse denuncia en su contra: "Yo nunca me he corrido de las investigaciones"

El parlamentario de Acción Popular, Darwin Espinoza, se pronunció hoy luego que la Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó denunciarlo tras el presunto uso indebido de recursos públicos para inscribir su propio partido político. Sobre ello, aseguró que no se va a correr de las investigaciones.

Mediante declaraciones a los medios, el legislador indicó que se va a allanar a las investigaciones fiscales y que dará facilidades a la Comisión de Ética y al Ministerio Público (MP).

"Está bien, yo creo que ante cualquier acto irregular o aparentemente irregular está bien que se aperture investigación, yo nunca me he corrido de las investigaciones, al contrario, me he allanado y se le va a dar todas las facilidades a la comisión, al Ministerio Público y a quienes deseen investigar", dijo a Canal N.