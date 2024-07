Argentina que lució cariñosa con Tinelli rompe su silencio: "Me dicen 'rompehogares'"

12/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Eugenia Schlatter se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras ser vista muy cariñosa al lado de Marcelo Tinelli durante el partido de Argentina contra Ecuador en la Copa América, a pesar de que él mantiene aún una relación con Milett Figueroa.

Schlatter se defiende

La argentina, abogada y panelista del programa 'Entrometidos en la Tarde' (Net TV), decidió romper su silencio y defenderse de las constantes críticas y ataques que recibe por parte de los fans de Milett, ya que la señalan como 'la manzana de la discordia' entre ella y Tinelli e incluso como "la amante".

Según María Eugenia, solo mantiene una buena amistad con el 'Divo' argentino desde que se conocieron en Qatar y comparten su pasión por alentar a su selección de fútbol.

"La relación que me une a Marcelo es una relación de pura amistad. Nos conocimos en Qatar por amigos en común y todos somos fanáticos de la selección Argentina", escribió a la producción de 'América Hoy'.

Respecto a cuando aseguró que estaba "abierta al amor" resaltó en una entrevista para 'América Hoy' que no tenía ninguna relación con Marcelo, por lo cual no entendía por qué tergiversaron su opinión dada a una de sus amigas.

"Un colega de mi país me preguntó si estaba soltera a lo que yo respondí que sí y que estaba abierta al amor. La respuesta no tiene nada que ver con Marcelo", señaló Schlatter.

¿Fan de Milett y Tinelli?

Respecto a la imagen que se viralizó y generó gran controversia en la farándula nacional, donde se la ve al lado de Tinelli y que incluso en la descripción coloca un emoji de corazón, reiteró que se encontraron en el estadio y al verlo simplemente le pidió sacarse la foto como amigos, ya que primero se lo pidió a su primo 'El Tirri'.

Asimismo, Eugenia Schlatter aprovechó en reiterar su aprecio hacia Milett Figueroa y que le parece bonito que mantenga una relación con el reconocido conductor argentino.

"Me parece que es una chica súper inteligente (...) y con Marcelo hacen una pareja que me encanta, es súper divertida. A mí me cae súper bien (...) Y los que la critican, creo que solo le tienen envidia. (...) hacen una pareja hermosa", dijo la argentina.

Eugenia Schlatter responde al ser vinculada sentimentalmente con Tinelli.

Responde a sus críticos

Por último, la abogada argentina de 35 años espera que los seguidores de Milett dejen de mandarle "duros mensajes" y calificarla como "una rompehogares" en las redes sociales.

"Los fans de Milett me mandan mensajes muy duros. Me dicen rompehogares, eso está lejísimos de mí, que me meto con hombres comprometidos, yo no le hago a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Apuesto por esa pareja que creo que tiene mucho futuro", señaló.

Es así como María Eugenia Schlatter decidió romper su silencio y negar mantener un vínculo sentimental con Marcelo Tinelli tras ser captada cariñosa con él en la Copa América.