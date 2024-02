Dina Boluarte se autodenomina la mamá del Perú: "Yo diría que es una madrastra", afirma Yonhy Lescano

En entrevista con Exitosa, el excongresista Yonhy Lescano criticó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se autodenominara la "mamá del Perú". El exparlamentario consideró que la jefa de Estado en realidad es "la madrastra" del país, pues "no sabe escuchar a sus hijos postizos".

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Pedro Paredes, el exlegislador aseguró que ningún peruano se identifica con las declaraciones de la jefa de Estado durante una ceremonia en Virú.

"Yo creo que es la madrastra, con tanto maltrato y muertes a cuenta de su gobierno (...) No está cumpliendo una labor de dirigir al país. Una madrastra que no tiene oídos, que no sabe escuchar a sus hijos postizos. Si fuera madre estaría haciendo una pésima tarea. Ningún peruano se identifica con esas palabras que suenan muy vacías, inconsistentes y nada realista", declaró.