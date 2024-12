Dina Boluarte no cometió infracción constitucional, asegura exministro de Justicia: "una innecesaria crisis política"

El exministro de Justicia, Víctor García Toma, negó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, haya cometido alguna infracción constitucional puesto a que no habría quedado incapacitada al someterse en una presunta cirugía estética. Asimismo, especificó que esta situación, que hoy es motivo de críticas, no será recordada en 2026.

En una reciente entrevista para Canal N, el ex alto funcionario detalló que, si bien existe un debate sobre los presuntos actos de la dignataria, ello no debería ser un punto para iniciar una crisis política. En ese mismo orden de ideas, criticó que se busque la promoción de acusaciones constitucionales y pedidos de vacancia.

"El tema es debatible, hay varias imposiciones, pero no debemos dar paulo a generar de esto una innecesaria crisis política (...) Pero también es generada por la vocación exagerada de un sector del Parlamento por quítame estas pajas, de promover acusaciones constitucionales, pedidos de vacancia ", explicó.

Del mismo modo, insistió en que existe una confusión sobre la aplicación de términos legales correspondientes al Código Penal que no pueden ser aplicados contra la jefa de Estado por su investidura. De tal modo, recordó que esta solo puede ser investigada por dos puntos que son diferentes a lo que se le inculpa hoy.

En #AlFinalDelDía , el exministro de Justicia, Víctor García Toma, aseguró que la presidenta Boluarte no cometió infracción constitucional porque no quedó incapacitada al someterse a una cirugía plástica Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/Lws2t3efj1

Finalmente, recalcó que el hecho será olvidado pronto y que es, en suma, irrelevante. Como tal, pormenorizó que no habría cometido una infracción constitucional y que, inclusive, según las declaraciones del expremier, Alberto Otárola, Boluarte no dejó sus responsabilidades en el Palacio de Gobierno.

"Estamos hablando de algo que probablemente en el 2026 ni nos acordemos. Porque, la verdad que el tema, como tema, es irrelevante. (...) Yo pienso que no ha cometido infracción constitucional, en la medida en que, luego del postoperatorio, ella no quedó incapacitada para desarrollar sus actividades. Y según la versión del (ex) presidente del Consejo de Ministros, ella ha continuado en la marcha", aclaró.