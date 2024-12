Alejandro Soto cuestiona declaraciones de Otárola sobre la cirugía de Dina Boluarte: "No es creíble al 100%"

El congresista de Alianza Para el Progreso, Alejandro Soto, cuestionó las declaraciones de Alberto Otárola sobre la cirugía de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y aseguró que no son creíbles al 100%.

En entrevista para Canal N, el expresidente del Congreso se mostró a favor de que se investigue este caso, sin embargo, no lo consideró como "trascendental" para el país.

Asimismo, Alejandro Soto criticó que el expremier Alberto Otárola no informara el año pasado sobre la intervención quirúrgica de la mandataria y afirmó que el Congreso no tenía conocimiento de estas actividades de la jefa de Estado.

"Lo que dice Otárola no es creíble al 100%. Me llena de dudas que lo diga después de un año (...) He escuchado las versiones del ministro del Interior que lo trata de desleal (a Otárola) y si alguien de su propio entorno lo trata así será por algo, ¿No? (...) El Congreso de la República no tomó conocimiento de ninguna de estas actividades que haya podido tener la presidenta", agregó.

El ministro de Salud, César Vásquez, rechazó que algunos congresistas no descarten presentar una moción de vacancia contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a raíz de las cirugías a las que se sometió.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que no le consta de que la mandataria se haya operado, no obstante, afirmó que la jefa de Estado nunca dejó de ejercer sus funciones.

"El tema médico de cualquier paciente es absolutamente reservado y las leyes peruanas así lo contemplan. A mí no me consta, no tengo la certeza de que la presidenta se haya operado, no he visto, ni he sido informado de alguna cirugía durante su ejercicio como mandataria, cuando estaba como ministro. Lo que sí me consta a mí es que la presidenta nunca dejó de ejercer sus funciones", expresó.