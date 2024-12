Dina Boluarte: "Estamos llevando bien las riendas del país, aunque algunos digan que no hay liderazgo"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que está "llevando bien las riendas del país", a pesar de tener un 3% de aprobación en las últimas encuestas.

Durante el evento denominado "Fortaleciendo el capital humano juvenil", la mandataria indicó que en su gestión se preocupan por generar espacios para capacitar a los jóvenes y apuntó que tienen como objetivo cerrar la brecha de la pobreza y la pobreza extrema.

Asimismo, la presidenta Dina Boluarte apuntó que no le interesa la pobreza de "algunos que andan por ahí chachareando y hablando en contra del Gobierno".

En esa misma línea, la jefa de Estado afirmó que en el Gobierno "no hay tiempo para el odio" y que los "discapaces son aquellos que tienen odio en sus corazones".

"Estamos llevando bien las riendas del país, aunque algunos pocos digan que no hay liderazgo, que no estamos trabajando, y que nos ponen 3 de nota en las encuestas (...) No hay tiempo para el odio. Los discapaces son aquellos que tienen odio en sus corazones. Nosotros no, nosotros solo tenemos amor y compromiso", expresó la mandataria.