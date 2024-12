César Vásquez rechaza posible vacancia de Dina Boluarte por cirugías: "Están desestabilizando al país"

El ministro de Salud, César Vásquez, rechazó que algunos congresistas no descarten presentar una moción de vacancia contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a raíz de las cirugías a las que se sometió.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que no le consta de que la mandataria se haya operado, no obstante, afirmó que la jefa de Estado nunca dejó de ejercer sus funciones.

"El tema médico de cualquier paciente es absolutamente reservado y las leyes peruanas así lo contemplan. A mí no me consta, no tengo la certeza de que la presidenta se haya operado, no he visto, ni he sido informado de alguna cirugía durante su ejercicio como mandataria, cuando estaba como ministro. Lo que sí me consta a mí es que la presidenta nunca dejó de ejercer sus funciones", declaró.