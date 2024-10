Eduardo Salhuana: Ley de crimen organizado no es la causante de todos los problemas del país

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó su postura en torno a la ley contra el crimen organizado durante una reciente sesión. Asimismo, reconoció que la norma puede ser perfeccionado, especialmente en respuesta a las recientes manifestaciones y la preocupación de diversos sectores de la sociedad.

En su reciente intervención en el Parlamento, el titular del Legislativo aclaró que no comparte las afirmaciones que señalan a esta norma como la principal causante de todos los problemas de seguridad en el país.

"Obviamente no compartimos los postulados de que esta norma es la causante de todos los problemas del país, o que a raíz de esta norma se ha generado una ola delincuencial o una ola de ilícitos penales amparados en esta ley que ha dado este Congreso, eso es incorrecto. Hay exageración, eso no corresponde a la realidad, pero tampoco no corresponde decir que la norma no puede ser perfeccionada", subrayó.