Eduardo Salhuana rechaza acusaciones de vínculos con la minería ilegal: "Yo apoyo a la formalización"

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan con la minería ilegal cuando cumplía sus labores como legislador. Sostuvo, por el contrario, que su trabajo siempre ha sido apoyar a la formalización de dicha actividad.

"Yo apoyo a la formalización minera" , aseguró el titular del Legislativo durante una conferencia que se realizó este martes 13 de agosto en la sala Héroes de la Democracia, donde también comentó los proyectos de ley que ha impulsado y su trayectoria política.

En su conferencia, Salhuana arremetió contra diversos medios de comunicación que lo han vinculado con operadores de la minería ilegal, tomándose la molestia de mostrar diferentes productos periodísticos en su presentación y señalar sus presuntos errores.

Así, por ejemplo, negó haber recibido en su despacho del Parlamento a personas vinculadas a una organización que fue suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y también negó que la minería se encuentre prohibida en Madre de Dios.

Casi al finalizar, criticó a los periodistas por "repetir mentiras", por supuestamente entrevistar a personas que no son expertas en el tema y por "no actuar con ética".

Salhuana declaró que el rol del Estado debe combatir con firmeza toda actividad ilegal en el país, incluido la minería ilegal. En ese sentido, sostuvo que apoyará la forma de incorporarlos a la legalidad.

Consultado si se encuentra dispuesto a dar un paso al costado en la presidencia de la Mesa Directiva por si surgen más denuncias que lo vinculan con la minería ilegal, Salhuana declaró que dicho escenario "será evaluado en su momento" y enfatizó que su "trayectoria política es correcta".

"Yo he sido elegido para el periodo de un año. Creo que no tengo objeciones claras sobre mi conducta. Es la tercera vez que soy parlamentario. He sido ministro de Estado. Obviamente si he llegado a ese tipo de cargos es porque tengo una trayectoria correcta y me manejo con prudencia", sostuvo.