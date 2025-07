Ministro de Economía niega que Santiváñez tenga un cargo superior al premier Arana: "Es parte del staff de asesores"

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, explicó que Juan José Santiváñez, exministro del Interior, no ocupa un cargo con jerarquía superior al del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ni al de los ministros de Estado.

Según detalló, Santiváñez forma parte del equipo de asesores presidenciales y no posee funciones que le otorguen autoridad directa sobre los titulares de las distintas carteras. A pesar de su presencia en reuniones de alto nivel en Palacio de Gobierno, su rol no implica liderazgo político dentro del Ejecutivo.

El titular del MEF también indicó que no conoce con precisión la denominación oficial del cargo que Santiváñez desempeña, pero descartó que tenga una posición por encima del premier o de los ministros.

"No tengo el cargo exacto del señor Santiváñez, pero es parte del staff de asesores de la presidenta. (¿Está por encima del señor Eduardo Arana?) No. No sé cuantas reuniones tiene el señor Santiváñez, pero quien ocupa el cargo más importante en el Poder Ejecutivo, por debajo de la mandataria, es el presidente del Consejo de Ministros", dijo en Canal N.