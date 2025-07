Esposa de Pedro Castillo reaparece junto a Roger Waters: "En Perú no hay justicia"

07/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

La esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, reapareció públicamente en una videollamada junto al músico británico Roger Waters y denunció una supuesta persecución política contra el exmandatario, según reveló el dominical Cuarto Poder.

El encuentro de Lilia Paredes y Roger Waters

El programa detalló que el encuentro fue gestionado por el activista venezolano, William Camacaro. En la reunión también participaron los exministros y abogados del gobierno de Castillo, Iver Maraví y Walter Ayala. El tópico de la videollamada se centró en exponer la situación de Castillo Terrones y su familia.

Durante la conversación, Lilia Paredes criticó el proceso judicial contra su esposo, argumentando que en el Perú no hay justicia. Además, aseguró que no existe ninguna prueba sólida que respalde las acusaciones contra el ex jefe de Estado.

Paredes indicó que se comunica pocas veces con Castillo y que solo hablan de temas generales, debido a que sospechan de que sus conversaciones están siendo interceptadas. Del mismo modo, manifestó que esta situación afecta principalmente a sus hijos.

"En Perú no hay justicia. Miren siendo jueces que ellos están al frente todos los días viendo, viendo como son las leyes, ellos mismos se dan cuenta, pero no quieren aceptar ellos no sé a quién están recibiendo de repente los jueces alguna orden. No encuentran absolutamente ninguna prueba, pero no sabemos hasta donde irá a parar este juicio", dijo la exprimera dama.

La postura de Roger Waters sobre Pedro Castillo

Por su parte, Roger Waters expresó su apoyo a Pedro Castillo y a su familia, solicitando la liberación del expresidente de la República y arremetiendo contra el sistema judicial peruano. Según el dominical, el cantante es conocido por su postura política de izquierda y su simpatía hacia presidentes latinoamericanos de dicha tendencia política.

"¿Estás bien? (le pregunta Waters a Paredes). No, no estás bien porque tu marido está en prisión y es el presidente de Perú. (...) Soy inglés no sé nada, pero ¿Quién nombra a estos jueces? ¿Para quién trabajan?", expresó el británico.

Cabe mencionar que, el exjefe de Estado seguirá en la cárcel. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso presentado por su defensa legal para ponerle fin a la prisión preventiva que viene cumpliendo.

