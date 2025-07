Rennán Espinoza: Acusan a alcalde Puente Piedra de negar paternidad de su hijo durante seis años

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, fue denunciado públicamente por una joven madre, quien lo acusa de haber negado durante seis años la paternidad de su hijo y de incumplir con el pago de la pensión alimentaria, según reveló el dominical Panorama.

La madre, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger al niño, relató que el menor nació tras una relación con Espinoza, y ambos acordaron que él asumiría su manutención. Sin embargo, la madre sostiene que este compromiso nunca se cumplió. Además, el niño fue inscrito solo con los apellidos maternos, debido a la negativa del alcalde de reconocerlo legalmente.

La mujer también relató que Espinoza estuvo ausente durante los primeros tres años de vida del menor, etapa en la que el niño fue diagnosticado con una condición médica que la obligó a dejar su empleo.

Pese a las reiteradas solicitudes, el hoy burgomaestre habría continuado negando su paternidad, aunque en algún momento accedió a transferir dinero para los tratamientos del menor. No obstante, dichas transferencias eran esporádicas y, según la madre, solo se realizaban cuando ella las solicitaba.

En 2023, tras asumir la alcaldía de Puente Piedra, Espinoza le habría advertido a la madre que, si intentaba hacerlo reconocer legalmente al menor, sus seguidores podrían hostigarla. También habría puesto como excusa su matrimonio para evitar asumir responsabilidades.

"Me dijo que todos sus seguidores me iban a atacar, me iban a juzgar, que el hombre no tenía nada que perder, que todos se iban a ir contra mí, porque yo era mujer y él tenía un nombre poderoso acá en Puente Piedra", dijo la joven madre.