Edwin Martínez en contra de censurar a ministros del Interior y Defensa: "Tienen que garantizar la seguridad del país"

En entrevista con Exitosa, el congresista Edwin Martínez se mostró en contra de la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Víctor Torres. Según indicó, "no es momento" de que se presenten ese tipo de medidas contra el titular del Mininter, así como tampoco contra el del Mindef.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el parlamentario exhortó a sus colegas a no generar "mayor inseguridad" y apuntó que se debe brindar mayor confianza a los ministros y a la Policía Nacional del Perú (PNP).

"No la he firmado ni la voy a firmar. Quiero exhortar a los miembros del Congreso de la República que no sigan generando mayor inseguridad. Tenemos que darle cierta seguridad a nuestro ministro y Policía (...) No es momento de censuras, mucho menos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa porque ellos tienen que garantizarnos la seguridad en el país", declaró.