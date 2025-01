Edwin Martínez defiende nuevamente la contratación de Isabel Cajo: "No necesita ser profesional"

El congresista de la República, Edwin Martínez, defendió nuevamente la contratación de Isabel Cajo en su despacho y aseguró que en el cargo que ocupa la joven "no se necesita ser profesional".

En entrevista para Canal N, el parlamentario argumentó que Cajo no está impedida de contratar con el Estado y afirmó que la joven tiene experiencia en el sector público y privado.

"Primero, la señorita no está impedida de contratar con el Estado. Segundo, cumple con el requisito de tener una carrera técnica, para el cargo que ella ocupa no se necesita ser profesional y, a pesar de ello, ella tiene ocho ciclos de derecho, por lo que cumplía con los requisitos. Tiene experiencia tanto en el sector privado como el sector público. Yo desconozco de lo demás", declaró.

Asimismo, Edwin Martínez apuntó que él no pone los requisitos para contratar a un trabajador en el Congreso y rechazó que exista una presunta red de prostitución en este poder del Estado.

"El perfil para contratar un trabajador no lo pongo yo, está establecido dentro de las normas del Congreso de la República (...) Estoy plenamente convencido que eso es totalmente falso (sobre la presunta red de prostitución en el Congreso)", agregó.

Cabe recodar que, el pasado 26 de diciembre del 2024, Jorge Torres Saravia negó que haya estado involucrado en la contratación de Isabel Cajo en el despacho del parlamentario Edwin Martínez y criticó que se le cuestione a la trabajo por "ser bonita".

"No me une amistad con el señor Martínez y si él la quiso contratar en su momento a la señorita Cajo, porque escuché que se pretende decir que yo se la presente, lo que es totalmente falso. Que gusto que el señor Martínez la defienda a la señorita porque ella no tiene nada de malo. Lamentablemente, por ser bonita se le esta incriminando o se le está haciendo parecer como si fuera una prostituta", dijo durante su intervención en la Comisión de Fiscalización.