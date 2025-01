Fiscalía denuncia a 7 congresistas por presuntamente viajar a cumpleaños en Trujillo con dinero del Estado

La crisis institucional del Congreso de la República no cesa. Este 7 de enero, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra siete parlamentarios por el presunto delito de peculado doloso. La entidad los acusa de haber usado dinero del Legislativo para costear pasajes de avión a Trujillo, ciudad donde iban a celebrar una fiesta de cumpleaños.

De acuerdo a la información expuesta por la Fiscalía de la Nación, el pasado 11 de febrero del año 2023, los mencionados congresistas (a excepción de Rosangella Barbarán) viajaron a la ciudad de Trujillo para celebrar el cumpleaños del legislador Bazán Calderón, quien es natural de dicha localidad.

Increíblemente, los parlamentarios no habrían comprado los vuelos con su dinero, sino que refirieron los costos al presupuesto del Parlamento. Es decir, habrían usado el dinero destinado a las actividades congresales y, en última instancia, de todos los peruanos para sus propios gastos.

Por su parte, la parlamentaria Barbarán, miembro de la agrupación política Fuerza Popular, fue denunciada como presunta autora del delito de peculado doloso en grado de tentativa.

"... Ella intentó viajar a la ciudad de Trujillo con la finalidad de participar en la celebración del onomástico del congresista Bazán Calderón, por lo que habría gestionado la emisión de su boleto aéreo costeado por el Congreso de la República, pero por "motivos personales" no viajó", puntualizó la Fiscalía.

En diálogo con Exitosa, el congresista Fernando Rospigliosi, también de Fuerza Popular, restó importancia a la denuncia impuesta por el Ministerio Público. Según el parlamentario, la entidad "se dedica a este tipo de cosas en vez de dedicarse a los delincuentes que aterrorizan a la población".

"En el caso de Rosangella Barbarán, que yo no conozco el caso, me parece el colmo de la ridiculez la acusación. Acusan a un grupo de congresistas por haber viajado a Trujillo con dinero del Congreso, pero como indica el mismo comunicado, ella no viajó", finalizó.