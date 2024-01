Elio Riera 'no cobra ni un sol' por ser abogado de Alberto Fujimori, tampoco por Kenji: "Defiendo lo justo"

En entrevista con Exitosa, el abogado Elio Riera descartó que esté recibiendo algún pago por asumir la defensa legal del expresidente Alberto Fujimori y la de Kenji Fujimori.

Durante el diálogo con Karina Novoa en 'Informamos y Opinamos', Riera Garro refirió que no recibe remuneración alguna por defender al exmandatario debido a que está comprometido con una causa justa.

"Yo quiero dejar algo en claro a nivel nacional y ya lo he hecho. Yo, por el caso del señor expresidente no cobro ni un sol (¿Y por Kenji?) de ninguna manera", indicó.

Enseguida, la conductora le cuestionó por realizar dicha asesoría de manera gratuita, a lo que el jurista respondió que para él, defender a Alberto Fujimori es una clara oportunidad para 'defender lo justo'.

Por otro lado, el abogado aseguró que podía dar fe que la familia Fujimori es muy unida debido a que siempre estuvieron al tanto del estatus legal y salud del expresidente peruano.

En esa misma línea, recalcó que no necesita 'ni un sol' para demostrar su compromiso con la familia, afirmando, una vez más, que fue testigo de la unión y sacrificio de los hermanos durante estos últimos años.

"Como siempre lo he dicho, en todo momento, y no necesito ni un sol para demostrar ello. Lo que si puedo constatar es la unión y sacrificio de sus hijos durante los últimos tres o cuatro años que yo he estado presente", concluyó.