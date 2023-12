Ministro de Salud ante incremento de contagios de COVID-19: "Vino al mundo para quedarse"

El ministro de Salud, César Vásquez, se refirió al incremento de contagios de COVID-19 en distintos puntos del país y aseguró que esta enfermedad "vino al mundo para quedarse". En esa línea, el titular del sector destacó que dicha afirmación ya fue señalada con anterioridad por "muchos expertos".

Durante una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) apuntó que el aumento de casos no es proporcional al incremento de hospitalizaciones, ingresos a UCI o fallecimientos y precisó que en diciembre se superó los 1700 contagios.

"En las últimas semanas ha habido un aumento importante de casos diagnosticados de COVID-19. Sin embargo, este incremento de casos no va en la misma proporción del incremento de hospitalizaciones, ingresos a UCI o fallecimientos. Hasta noviembre de este año, el promedio de casos en el país eran entre 600 a 700 casos por semana. En este mes de diciembre, estamos superando los 1700 casos por semana", explicó"

Asimismo, Vásquez Sánchez aseguró que los casos de COVID-19 están relacionados a pacientes que sufren otro tipo de enfermedades, quienes "casi en su totalidad" no han sido vacunados o no tienen completa su cobertura de inmunizaciones.

"Este aumento, que es el triple de lo normal que venía dándose en el país, no significa un incremento de hospitalizaciones, el cual era aproximadamente 20 casos. Hoy estamos en promedio cerca de 40 casos. Todos tienen que ver con pacientes que sufren otro tipo de enfermedades. La gran mayoría, casi su totalidad, no han sido vacunados o no tienen su cobertura de vacunación completa. El COVID vino al mundo para quedarse", agregó.