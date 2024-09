Elmer Schialer respalda restricción de información sobre vehículo presidencial: "No es algo inusual"

El pasado jueves 19 de septiembre, el Despacho Presidencial catalogó como "reservado" la información del plan de seguridad de Palacio de Gobierno. Tras la cuestionada resolución, el canciller Elmer Schialer respaldó dicha decisión, señalando que los programas de traslado de los altos funcionarios del Estado son considerados como "información sensible" y también, señalando que la medida "no es algo inusual".

Como se recuerda, dicha investigación del 'cofre presidencial', se originó a partir de la difusión de los polémicos audios donde se involucró al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Este refirió en los audios que un vehículo asignado a la presidenta de la República Dina Boluarte habría sido usado para evitar la captura de Vladimir Cerrón, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En declaraciones para la prensa, el ministro de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el presunto uso del vehículo presidencial conocido como 'cofre'. Schialer subrayó que los programas de traslado del Estado es "información sensible". A su vez, añadió que este tipo de medidas no son exclusivas del territorio peruano, sino que forman parte de protocolos internacionales.

"Una información realmente sensible son los movimientos y programas de traslado de altos funcionarios del Estado. Dichas medidas, no es algo inusual, no es único del Perú, es una cuestión internacional", subrayó.

Asimismo, expresó que conoció el asunto a través de la prensa, por lo cual prefirió no emitir mayores comentarios debido a la apertura de investigaciones.

"Es un asunto que yo he conocido por la prensa, en lo cual por supuesto, le presto la mayor atención pero prefiero abstenerme de hacer cualquier tipo de comentario. No me parece que sea hace dos días, yo fui secretario general de la cancillería y efectivamente nosotros manejamos información sumamente sensible como otros sectores (...) Y ahora que viene el APEC esto va a ser aún más importante, es decir no es algo inusual, hay que entenderlo así ", añadió.