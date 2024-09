Juan Burgos cuestiona celeridad en la detención de Andrés Hurtado: "Justo cuando vamos a investigar el vehículo presidencial"

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, cuestionó la celeridad en la detención de Andrés Hurtado, debido a que coincide con las investigaciones al vehículo presidencial.

En declaraciones a la prensa, el congresista criticó que las autoridades no hayan podido capturar a Vladimir Cerrón y apuntó que la detención de 'Chibolín' es un "distractor" de las diligencias del auto designado a la presidenta Dina Boluarte.

"Andrés Hurtado justamente es atrapado cuando no pudieron atrapar a Vladimir Cerrón, quien presuntamente se fue en el vehículo presidencial de la señora Dina Boluarte, pero justo cuando vamos a investigar el asunto del vehículo presidencial, aparece Andrés Hurtado. Es una estrategia del Ejecutivo, un distractor importante", declaró.

Asimismo, Juan Burgos indicó que investigarán el caso de Andrés Hurtado y lamentó que no se haya capturado, con la misma rapidez, al líder de Perú Libre.

"No obstante, lo vamos a investigar porque están relacionados a los fiscales que están involucrados. Además de ello, pienso que así como ha habido la celeridad para buscar a Andrés Hurtado, estamos casi un año sin la presencia de Vladimir Cerrón quien probablemente ya esté en Venezuela", agregó.

A través de X, se informó que la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) detuvieron al conductor de televisión, Andrés Hurtado.

De acuerdo al Ministerio Público, la detención de 'Chibolín' se da dentro del proceso que se le sigue por presunto tráfico de influencias y cohecho activo.

Por su parte, el abogado del conductor de TV, Julio Rodríguez, mostró su sorpresa por la detención tardía de su patrocinado.

"No, si la detención es preliminar, no se comunica. (...) Me sorprende que se haya realizado ese tipo de decisión. Está en la clínica como lo dije, está convaleciente. Los médicos podrán expresar en qué situación está", declaró en entrevista para Panamericana.