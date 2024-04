"Es un cadáver político": Roberto Sánchez sobre Dina Boluarte tras no permitir el levantamiento de su secreto bancario

El congresista de la bancada de Cambio Democrático - JPP, Roberto Sánchez, criticó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, luego de que la mandataria rechazara el pedido de la Fiscalía de la Nación para levantar su secreto bancario.

Las palabras del mencionado parlamentario tuvieron lugar este miércoles 17 de abril al interior del Palacio Legislativo, donde se refirió a la negativa de la jefa de Estado ante la solicitud del Ministerio Público (MP).

Al respecto, el congresista Sánchez sostuvo que existe una contradicción entre el discurso de Dina Boluarte y sus acciones, pues considera que impedir el levantamiento de su secreto bancario va en contra de la transparencia.

Incluso, comparó el Ejecutivo con un "mortuorio". Ello a que asevera que el Gobierno carece de sensatez, claridad y responsabilidad durante la gestión de la actual mandataria.

"La señora Dina Boluarte es un cadáver político. No se da cuenta, pero realmente es como si estuviéramos hablando de un gran mortuorio y ese es el Gobierno, que no da ni un signo de sensatez, de claridad, de responsabilidad. Uno no puede decir ser transparente e impedir que se abran sus secretos de cuentas bancarias", declaró para la prensa.