"Es interino": Américo Gonza aclara que Juan Carlos Villena no sería cesado con proyecto de carrera fiscal

En exclusiva para Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, aclaró que Juan Carlos Villena no sería cesado con su proyecto de ley sobre la carrera fiscal al ser un fiscal de la Nación interino.

El parlamentario precisó que si en caso la exfiscal Patricia Benavides sería repuesta, Villena tendría que volver a su cargo anterior, es por eso, que su propuesta no le afectaría.

"En el caso del fiscal actual es un caso particular, peculiar porque él es interino no fue designado porque (...) creo que para eso caso no se aplica. Estamos hablando de jueces y fiscales designados como tales", sostuvo.