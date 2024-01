Estado de emergencia: Alcalde de SJL pide a Gobierno ampliación de la medida en su distrito

20/01/2024 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, pidió al Gobierno de Dina Boluarte ampliar el estado de emergencia en su distrito debido a "avances en el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra la delincuencia".

¡Fuerte y claro!

Tras cumplirse el último día de dicha disposición, el burgomaestre dijo que su requerimiento al Poder Ejecutivo aún no tuvo una "respuesta formal". Asimismo, sostuvo que los resultados obtenidos por la PNP son dignos de ser destacados.

"(¿Contestaron su solicitud?) No hemos recibido ninguna respuesta formal. (...) Las cifras que hemos recibido acerca de cómo a avanzado el trabajo de la PNP en estos dos meses y durante este 2023 en la lucha contra la delincuencia, es importante resaltarlo", expuso en Panamericana TV.

Del mismo modo, hizo hincapié en que estos logros deben mantenerse en los próximos meses. "Algunas medidas empleadas en el estado de emergencia que no desaparezcan, porque han generado resultados positivos para nuestra seguridad. Es cierto que no podemos decir que la delincuencia está derrotada, pero es un inicio que no podemos retroceder", indicó.

Cabe indicar que, Maldonado Amao estuvo en contra de la ampliación de la medida, ello en noviembre del 2023. "Estamos en la misma situación antes de la declaratoria de emergencia", aseguró tiempo atrás.

Terminó estado de emergencia

Este viernes, 19 de enero, culminó el estado de emergencia decretado en San Martín de Porres (SMP) y San Juan de Lurigancho, además, en siete distritos de la provincia de Sullana (Piura).

La medida del Gobierno de Boluarte tuvo por finalidad enfrentar la criminalidad que azota al Perú. A detalle, la disposición inició el 18 de setiembre del 2023 luego de registrarse atentados en centros nocturnos de SJL, por una crecida criminal en SMP y el empoderamiento de bandas delictivas en el norte del Perú.

PNP en contra de una nueva extensión

Como se sabe, la declaratoria del estado de emergencia en SJL y otros distritos de Lima y Piura no terminó de ser aceptada por el 'efecto globo', que se trata básicamente del desplazamiento de la delincuencia a jurisdicciones que no cuentan con la referida medida del Ejecutivo.

Justamente, el comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada, había compartido su rechazo a una extensión de la disposición. "Nosotros venimos coordinando en forma permanente con el Mininter y hacemos una evaluación diaria del comportamiento criminal a nivel nacional. Además, manejamos cifras y estadísticas para realizar un diagnóstico oportuno. Por eso, hasta el momento, no vamos a ampliar el estado de emergencia", expresó semanas atrás.

De esta manera, el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, dijo que su requerimiento al Gobierno aún no tuvo una "respuesta formal". Asimismo, sostuvo que los resultados obtenidos por la PNP son dignos de ser destacados.