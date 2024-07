Exdefensor del Pueblo sobre Dina Boluarte: "Tenemos un desgobierno, hay un Gabinete blindador"

El exdefensor del Pueblo, Walter Albán, se refirió respecto a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y señaló que actualmente existe un "desgobierno". Además, indicó que hay un Gabinete brindador que se descuida de sus labores para defender a la mandataria de los diversos cuestionamientos en su contra.

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, Albán cuestionó la labor de los diversos ministros de Estado, específicamente se refirió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificándolo de "vergonzoso".

De tal modo, el exdefensor del Pueblo refirió que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) se ha encargado de desarticular a uno de los equipos más prestigiosos de la Policía Nacional del Perú (PNP), haciendo referencia a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). "Los ha destruido", agregó.

En otro momento, Albán fue consultado sobre el desempeño del Congreso de la República e indicó que más que partidos políticos en el Poder Legislativo, se trata de "círculos mafiosos" que pueden pelearse entre ellos y hacer más daño.

"Estas personas ya no tienen noción del límite, como no tienen nada que perder porque la vergüenza hace mucho tiempo que ya no la tienen, entonces continúan haciendo y todo es en función de cuanto quieres tú, 'yo te doy, tú me das'. El Congreso, ahí no se negocia, eso es un mercado persa donde se trafica", precisó Albán.