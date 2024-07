Ministro de Educación tras visita a Condorcanqui': "Invité a dialogar a Rosemary Pioc, pero no aceptó"

El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció tras las críticas a su visita hacia Condorcanqui para atender el caso 'Awajún'. Sobre ello, precisó que se comunicó con la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, pero esta no aceptó dialogar con él.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) explicó que, a pesar de que Pioc no habría respondido a su llamado para encontrarse, el Estado peruano respeta la decisión que tomó.

"Yo he llegado a Condorcanqui, hemos sido recibidos por la gente, estudiantes (...) En algún momento yo he llamado a la propia señora Rosemary Pioc, la invité a poder tener un diálogo, pero no ha aceptado ese diálogo, nosotros somos muy respetuosos de la decisión que cada persona tome", dijo a la prensa.