"No hay suero fisiológico en Lima": Boticas y farmacias reportan desabastecimiento y señalan al Minsa

En diálogo con Exitosa, el presidente de Boticas y Farmacias del Perú, Aly Carlos Villarroel, indicó que el Ministerio de Salud provocó un desabastecimiento de suero fisiológico al ordenar la inmovilidad de todos los sueros de Medifarma.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el representante de Boticas y Farmacias del Perú criticó las decisiones del ministro de Salud, César Vásquez, asegurando que la inmovilidad de todos los sueros de Medifarma afectará el bolsillo de los pacientes.

Asimismo, Aly Carlos Villarroel exhortó a los empresarios que no se aprovechen de la situación y no aumenten drásticamente el precio del suero fisiológico.

"El precio normal está entre cuatro y 6 soles en el mercado, pero en estos momentos ha estado entre 19 y 20 soles (...) Esperemos que los fabricantes, los productores y los distribuidores no se aprovechen de esta situación o malos empresarios no aprovechen esta situación (...) Hoy ya no hay en las boticas y farmacias, sobre todo aquellas que están cercanas a las hospitales", agregó.