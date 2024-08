Jorge Yamamoto sobre incidente de Patricia Chirinos: "Los políticos no son víctimas, están pagando lo que han hecho"

En entrevista con Exitosa, el psicólogo social, Jorge Yamamoto, se refirió al incidente que vivió la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, en un conocido bar ubicado en el distrito de Barraco. Sobre ello, señaló que dicha situación es producto de las acciones que han venido realizando los políticos peruanos.

Durante diálogo con Luis Aguilar para Hablemos Claro, Yamamoto consideró que la propia conducta de los parlamentarios, quienes estarían usando sus puestos en el Poder Legislativo a su favor, es lo que genera el rechazo de la población en los mismos.

"Los políticos no están siendo víctimas sino están pagando la factura de todo lo que han venido haciendo como generalización por son una mayoría de una serie de actos en los cuales no solamente no cumplen con sus labores de conocer el país, sino que están utilizando el Congreso y las leyes para sus conveniencias personales", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el psicólogo social calificó de "descarados" al grupo de congresistas que "están el ámbito de la organización criminal", debido a que estarían apoyando diversos temas ilegales. Ante ello, la población les tendría "un rencor alucinante".

En tal sentido, explicó el sentir de los asistentes al conocido bar "La Noche de Barranco". Señaló que al haber consumido bebidas alcohólicas durante mucho tiempo, el área del cerebro impulsiva se encendió y el área de la regulación se desactivó por lo que esto habría generado los gritos hacia Chirinos.

Cabe mencionar que, sobre el gesto obsceno que realizó la parlamentaria de Avanza País, quien sacó el dedo medio a los comensales que exigieron su salida del local, Yamamoto consideró que Chirinos sintió una "fuertísima exclusión social".

Como se recuerda, el último 04 de agosto, Patricia Chirinos se pronunció sobre el incidente que vivió en un bar de Barranco la madrugada de este domingo. Al respecto, minimizó los acontecimientos y declaró que solo se trató de una "anécdota" causada por un "grupo de desadaptados".

A través de una publicación en X, antes Twitter, la parlamentaria sostuvo que, pese a verse visto obligada a retirarse del local a causa de que un grupo de personas le gritaran corrupta y le tiraran un vaso de vidrio, este suceso solo se trató de una "anécdota en su carrera política".

"En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia", sostuvo.