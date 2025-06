Fernando Rospigliosi sobre inmunidad parlamentaria: "Se ha restituido lo que siempre ha existido en el Perú"

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, se mostró a favor de que el Pleno haya aprobado en primera votación la reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria en el Perú.

En diálogo con Canal N, el legislador reconoció que el tema es controversial, sin embargo remarcó que "todo genera críticas". Agregado a ello, aseguró que dicha figura existe en la Constitución Política de nuestro país desde hace muchos años atrás.

De igual manera recordó que, en su intervención sobre el tema, explicó que otros países también tienen la inmunidad parlamentaria y no es algo novedoso. El congresista de Fuerza Popular indicó que en nuestro territorio la mencionada figura ha sido utilizada como un argumento contra el Poder Legislativo.

"Ayer yo mencionaba, en el debate, como todos los países de Europa occidental tienen inmunidad, la mayoría de países de Iberoamérica tienen inmunidad parlamentaria, esto viene desde el siglo XIV en Inglaterra. Entonces no es ninguna novedad, sino que aquí se ha usado políticamente como un argumento contra el Congreso", indicó.

De acuerdo a lo indicado por Rospigliosi Capurro, la inmunidad tiene como objetivo el "defender a los parlamentarios de los abusos" ya sean por parte del Gobierno o del sistema judicial. Además, mencionó que no se permitirá que haya impunidad.

"Ahora la inmunidad se ha restringido. Para empezar, no es para este Congreso, es para el siguiente Congreso del 2026. Creo además que se han establecido plazos límites para que no haya impunidad, eso no va a haber", detalló.