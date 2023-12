Fiscal de la Nación niega recibir amenazas: "No tengo compromiso alguno fuera de las obligaciones constitucionales"

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, aseguró que no ha recibido amenazas y señaló que no tiene "compromiso alguno" fuera de las obligaciones constitucionales.

A través de un pronunciamiento, el titular del Ministerio Público (MP) aseguró que las investigaciones en curso, y las que se inicien, tendrán total objetividad y el respeto estricto al debido proceso y los derechos de los involucrados.

"Debo señalar que no he recibido amenazas ni coaccionamiento de ningún tipo. No tengo compromiso alguno fuera de las obligaciones constitucionales que siempre he observado con convicción (...) En todas las investigaciones en curso, y las que se inicien, queda prometida la garantía de una total objetividad y el respeto estricto al debido proceso y los derechos de los involucrados ", expresó.