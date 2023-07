Francisco Sagasti a favor de un nuevo gobierno de transición: hace un año propuse un adelanto de elecciones y sigue vigente

En entrevista a Exitosa, el expresidente de la República y quien condujo el denominado "Gobierno de Transición y Emergencia", Francisco Sagasti, consideró que sigue vigente la propuesta de adelanto de elecciones con un mínimo cambio de reglas, a fin de dar por terminada la crisis política y social en el país.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exmandatario mencionó que no está convencido que inmediatas votaciones generales otorguen "estabilidad al Perú" sin la aplicación de "nuevas normas".

Agregado a ello, dijo que no tienen que ser un número extenso de modificaciones, pero sí la cantidad necesaria para garantizar una mejor representación en Palacio de Gobierno y en el hemiciclo del Congreso.

"Eso se planteó hace un año y creo que sigue vigente, a mi no me convence que un adelanto de elecciones va a dar estabilidad. Sí se hacen nuevas elecciones generales con nuevas normas, y no todas, pero el mínimo que garantice una mejor representación y una cierta convergencia de diferentes fuerzas, yo creo que podríamos tener un nuevo gobierno de transición", dijo a nuestro medio.