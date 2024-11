Fuerza Popular presenta moción de censura contra ministro Rómulo Mucho por Ley Mape

22/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 22 de noviembre, la bancada de Fuerza Popular recolectó firmas en el Congreso de la República para presentar una moción de censura contra el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, luego de que este impulsará la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como la Ley MAPE.

El congresista por San Martín y vocero de la agrupación, Luis Arturo Alegría, señaló que el representante del Minem no debe continuar al mando de su cartera pues no cuenta con la capacidad para desempeñarse en este. Asimismo, indicó que la nueva Ley MAPE cuenta con fallas y "no soluciona nada".

"Desde Fuerza Popular estamos completamente convencidos que el ministro no puede permanecer en el cargo porque ha demostrado, con este proyecto de ley, una total y absoluta incapacidad para manejar y liderar este proceso", comentó el parlamentario.

Críticas al proyecto de ley

El proyecto de Ley 9555/2024-CR fue criticado por congresistas de diferentes bancadas. Roberto Chiabra de Alianza para el Progreso señaló que el proyecto de ley es demasiado simple e ignora la complejidad de un tema que lleva más de dos décadas sin resolverse.

"El proyecto no evalúa las causas que han impedido la formalización. Tampoco contempla el control de los insumos para evitar los mercados negros. ¿Es acaso un intento de patear el problema para más adelanto?", indicó.

Al respecto, Alegría coincidió con el congresista y señaló que es "una burla para el Congreso presentar un proyecto de ley que ha demorado dos años y no soluciona nada".

Guido Bellido de Podemos Perú y Hamlet Echeverría de Juntos por el Perú criticaron la inviabilidad del proyecto debido a que se está por aprobar el presupuesto del próximo año y "abre la ventana de la informalidad".

Similitud con el Reinfo

En general, la crítica acusa al proyecto de ampliar las funciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), iniciativa que apenas logró regularizar al 2.4 % de los 90 mil mineros inscritos. Otros legisladores también se han sumado para pedirle al ministro Mucho que dé un paso al costado.

Los legisladores han instado a la creación de un proyecto de ley que proponga mecanismos serios para facilitar la formalización de los pequeños mineros y mineros informales.