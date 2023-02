Gladys Echaíz sobre carta de Yenifer Paredes: "Pedro Castillo dio un golpe de Estado y fue capturado mientras fugaba"

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria de la bancada de Renovación Popular (RP), Gladys Echaíz, se pronunció acerca de la carta emitida por Yenifer Paredes solicitando ayuda internacional para la liberación del exmandatario de la República, Pedro Castillo Terrones.

En ese sentido, Echaíz indicó a los medios de comunicación en Pasos Perdido del Legislativo, que el documento que escribió Paredes no se ajusta a la realidad de los hechos suscitados el 7 de diciembre y que no se cometió ningún atropello frente a los derechos de Castillo Terrones.

De acuerdo a ello, la integrante de RP, sostuvo que el expresidente, perpetró un golpe de Estado y que eso, conllevó a su captura cuando, según ella, pretendía fugarse al ver que dicha figura había fracasado.

Asimismo, lamentó que cierto sector crea en la palaba de Paredes, dado que el excandidato del lápiz no es un "víctima" de lo que sucedió y que, más bien, eso contrajo mayor inestabilidad al país.

"Si alguien quiere creerle a esta señorita, de que aquí, Pedro Castillo ha sido víctima de algún maltrato, de abuso de autoridad o de un hecho irregular, pues que pena, porque nos demostraría que son crédulos de la nada, no investigadores de la realidad. El señor Castillo dio un golpe de Estado y fue capturado mientras fugaba porque su golpe fracasó, esa es la verdad y nadie lo puede cambiar".

¿Qué dice la carta de Paredes?

Yenifer Paredes, compartió una carta titulada "Un momento a la vez", en el que detalla paso a paso los acontecimientos del 7 de diciembre y derivó en la reclusión en el penal de Barbadillo de Pedro Castillo.

"Mi papá mencionó a la seguridad que teníamos que partir y partimos a toda velocidad. Avanzamos unas cuantas cuadras. Todos estábamos muy nerviosos, tensos. No puedo explicar ese momento. La verdad es que ni siquiera sabíamos a dónde íbamos, solo seguíamos al carro donde estaba mi papá. Por un momento me sentí segura porque al final estábamos todos: me refiero a mi familia. Mi mirada estaba fija hacia el frente, nunca dejé de ver hacia al frente", enfatizó.

Por otra parte, hizo un pedido a la comunidad internacional a ayudar a la liberación de su padre del penal de Barbadillo y, aseguró, que puede brindar detalles de la supuesta ilegalidad de su arresto.

"Quiero justicia para mi hermanita. Yo puedo hablar de todo lo ilegal que fue la detención. Quiero decirle al mundo todo lo que nos hicieron y es nuestra fe en Dios y ver libre a mi papá lo que nos levanta cada día y no hace seguir. No puedo explicar lo que se siente ser una familia unida y de repente quedarte totalmente sola. Tengo a mis hermanos y mi mamá en México y a mi papá en Barbadillo".