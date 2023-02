Dina Boluarte: "No puedo hacer una Asamblea Constituyente ni liberar a Pedro Castillo"

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, se pronunció acerca de la realización de una posible Asamblea Constituyente bajo su gestión tras su visita a Lambayeque en horas de la tarde.

En ese sentido, la jefa de Estado aseguró para los medios de comunicación que le es imposible llevar a cabo la realización de una Asamblea Constituyente.

De acuerdo a ello, criticó a aquello que solicitan la excarcelación del exmandatario, Pedro Castillo Terrores del penal de Barbadillo, al asegurar que ella no tiene la potestad para perpetrar dicha figura.

"Están pidiendo que se cierre el Congreso. Yo no puedo cerrarlo. Piden que haya Asamblea Constituyente, y no pudo hacer una Asamblea Constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo y yo no puedo liberarlo".

Por otra parte, Boluarte Zegarra mencionó a la prensa que el Gobierno ya ha remitido dos propuestas para desarrollar el adelanto de los comicios generales durante el año y exhortó que se debata en el Poder Legislativo para hallar una solución a la crisis social y política del país cuanto antes.

Asimismo, arremetió frente a los instan su salida del Ejecutivo; aseverando que su renuncia no conllevaría a una solución definitiva del conflicto que afronta el Perú desde hace unos meses, cuando Castillo Terrores cometiera un autogolpe el 7 de diciembre.

"Piden adelanto de elecciones y nosotros hemos propuesto hasta en dos oportunidades iniciativas legislativas para que debatan ese tema. Piden mi renuncia, yo les pregunto a este grupo violentista y a algunos líderes, ¿Qué ganan con mi renuncia? no se gana nada, y no es mi alternativa renunciar"

Por último, se refirió a la situación que viene aconteciendo en Puno; dado que aún se mantienen las marchas, requiriendo a los pobladores a detenerse porque la economía de la región se encuentra afectada.

"Entiendo que aún mantienen ideas radicales, pero si hacemos números, saquen su cuenta de cuánto han perdido en estos dos meses. Ha llegado el momento de deponer medidas de fuerzas y apostar por el diálogo y la recuperación económica y que no sigan fracasando los negocios".