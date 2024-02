Guillermo Bermejo: Congresista denuncia que EE.UU. le impidió sobrevolar sus cielos para viajar a Rusia

El congresista de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, denunció que Estados Unidos (EE.UU.) le impidió sobrevolar sus cielos para viajar a Rusia.

A través de un video, el parlamentario precisó que el incidente ocurrió cuando su vuelo hizo escala en Ciudad de México y debía partir hacia Estambul, capital de Turquía y aseveró que el gobierno norteamericano impidió que suba al avión.

"Me iba yo a Moscú, tengo un evento allá de lucha contra el neocolonialismo programado ya hace más de un mes y nos tocaba hacer escala en México, de México a Estambul y de Estambul a Moscú. Resulta que como la aerolínea Turkish Airlines de Ciudad de México hacia Estambul tiene que pasar por un codito de cielo norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos ha impedido que yo pueda abordar el avión", expresó.

Asimismo, el legislador apuntó que la aerolínea donde viajaba intentó ayudarlo para que aborde su vuelo, no obstante, ello no pasó a pesar de que contaba con pasaporte diplomático.

En esa misma línea, Bermejo Rojas calificó la actitud de Migraciones de Estados Unidos como "prepotente" y le dijeron que "de ninguna manera" podía abordar un avión que pase por los cielos del país norteamericano.

En diálogo con Exitosa, el excanciller Luis Gonzales Posada se pronunció luego que el congresista Guillermo Bermejo denunció que Estados Unidos le restringió sobrevolar sus cielos. En esa línea, explicó que dicha decisión es un derecho que tiene "todo Estado soberano".

"No ha sido una decisión, ilegal, prepotente. Es una facultad de un Estado decidir que persona puede o no pasar por su zona aérea. Lo mismo puede hacer el Perú. En el caso de Bermejo han dejado pasar el avión, no a él", dijo a nuestro medio.