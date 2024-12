Guillermo Bermejo critica mensaje a la Nación de Dina Boluarte: "Le ha hablado en un tono amenazante al país"

El congresista de la República, Guillermo Bermejo, criticó el mensaje a la Nación de Dina Boluarte y aseguró que la presidenta le habló en un tono "amenazante" al país.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario indicó que la mandataria está comenzando a pagar "la traición que le cometió al pueblo peruano" y apuntó que, en algún momento, la derecha le soltará la mano a la jefa de Estado.

"A Dina Boluarte yo no le creo nada, creo que está bastante asustada y creo que comienza a pagar la traición que le cometió al pueblo peruano. Obviamente, la derecha que la sostiene en el gobierno, le va a ir soltando la mano de a pocos. Esa es la impresión que yo tengo", declaró.

Asimismo, Guillermo Bermejo calificó a la presidenta Dina Boluarte como "mentirosa" y manifestó que es complicado tomar en serio las declaraciones de la mandataria.

#EnVivo Congresista Guillermo Bermejo: "A Dina Boluarte yo no le creo nada, creo que comienza a pagar la traición que le cometió al pueblo peruano. Le ha hablado en un tono amenazante al país, ha sido bastante grosera con la fiscal de la Nación ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/lM5I0mXEUe

La presidenta Dina Boluarte criticó que el Ministerio Público no la haya llamado para brindar su declaración en el caso 'cofre' y cuestionó que se crearan "escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas".

"Se han creado escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas sobre el caso el 'cofre' y la Fiscalía de la Nación ha sido el instrumento (...) Sin embargo, hasta el momento no me han llamado a declarar desde el inicio de esta investigación (...) Han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión pero sí la versión del rumor", expresó.