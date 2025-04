Gustavo Adrianzén acusa haber recibido insultos durante presentación ante el Pleno del Congreso

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, se pronunció ante los medios de prensa luego de una nueva sesión de Consejo de Ministros llevada a cabo este jueves 10 de abril. Ahí, el premier se pronunció sobre lo que fue su presentación en el Congreso de la República para responder a la interpelación que se le cursó por la crisis de inseguridad que vive el país.

Según indicó, durante sus más de 5 horas de exposición, fue víctima de insultos y comentarios en su contra por parte de los parlamentarios que estuvieron presentes en el Hemiciclo.

Desde el inicio de su pronunciamiento, Gustavo Adrianzén explicó detalladamente lo que fue su participación en el Congreso de la República este último miércoles 9 de abril.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros hizo hincapié en los congresistas que no estuvieron presentes durante su interpelación donde ni siquiera estuvo el parlamentario que presentó la moción ante el Pleno.

En esa misma línea, lamentó haber sido objeto de insultos y ofensas verbales a pesar de haber mostrado toda la predisposición necesaria para aclarar el pliego de preguntas que recibió.

"Lo que más me llamó la atención fue que muchos de los firmantes de la interpelación no estuvieron presentes en el Pleno por eso les expreso mi extrañeza por estos hechos. Por otro lado quiero expresar mi sorpresa porque fui objeto de un trato verbal inmerecido porque fue objeto de insultos que no solo recayeron sobre mi, sino sobre el gabinete que yo encabezo", inició.